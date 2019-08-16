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Символ независимости Узбекистана на площади Мустакиллик

Узбекистанцы получат четыре выходных в честь Дня независимости

© Flickr / Adeel Anwer
Общество
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Внеочередной отдых образуется за счет дополнительного нерабочего дня (31 августа) и переноса выходных дней с субботы 7 сентября.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня подряд на День независимости в 2019 году.

Это предусмотрено указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2019 году".

Непрерывный отдых составит четыре календарных дня - с 31 августа по 3 сентября для работающих пять дней в неделю. А тот, кто трудится шесть дней в неделю, будет отдыхать с 1 по 3 сентября.

Внеочередной отдых образуется за счет дополнительного нерабочего дня (31 августа) и переноса выходного дня с субботы 7 сентября.

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© А.Ильясов
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Напомним, 31 августа 1991 года в Ташкенте состоялась внеочередная 7-я сессия Верховного Совета Узбекской ССР, на которой была провозглашена государственная независимость Узбекистана. В этот день было принято заявление Верховного Совета о государственной независимости республики, и соответствующим постановлением 1 сентября утверждался Днем независимости, который был объявлен выходным. В тот же день был принят закон "Об основах государственной независимости Республики Узбекистан".

В прошлом году мероприятия, посвященные 27-летию независимости, проходили под девизом "Ты дорог мне, родной, любимый Узбекистан!". Люди в этот день катаются на аттракционах, участвуют в конкурсах и спортивных играх, наблюдают за представлениями, посвященными празднику.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, отдых, День независимости, День независимости, праздник, выходные



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