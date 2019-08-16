Узбекистанцы получат четыре выходных в честь Дня независимости

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня подряд на День независимости в 2019 году.
Это предусмотрено указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2019 году".
Непрерывный отдых составит четыре календарных дня - с 31 августа по 3 сентября для работающих пять дней в неделю. А тот, кто трудится шесть дней в неделю, будет отдыхать с 1 по 3 сентября.
Внеочередной отдых образуется за счет дополнительного нерабочего дня (31 августа) и переноса выходного дня с субботы 7 сентября.
В прошлом году мероприятия, посвященные 27-летию независимости, проходили под девизом "Ты дорог мне, родной, любимый Узбекистан!". Люди в этот день катаются на аттракционах, участвуют в конкурсах и спортивных играх, наблюдают за представлениями, посвященными празднику.