"Меня так воспитали": узбекистанец спас людей из автобуса в Перми

20-летний боксер Данил Юлдашев в помогал доставать людей из автобуса, попавшего в ДТП.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Узбекистанец помогал пострадавшим в аварии в Перми, сообщает издание "Комсомольская Правда".

В Перми в субботу, около 17 часов, рейсовый автобус маршрута №53 попал в ДТП, врезавшись в стену магазина. Один человек погиб, а более 32 пострадали.

Ника Мухина Пермский рейсовый автобус маршрута №53 попал в ДТП, врезавшись в стену магазина

Одним из первых, кто бросился на помощь - боксер Данил Юлдашев. Парень ехал на тренировку в клуб и остановился чтобы помочь.

Юлдашев увидел, что все двери в автобусе искорежены, их не открыть, и начал выламывать заднюю дверь. Затем Данил вошел в автобус и начал выносить людей.

"Я не мог поступить иначе, меня так воспитали",- рассказал узбекистанец в интервью изданию.

В салоне было много пострадавших, у большинства пассажиров лица рассечены осколками стекла. Также в автобусе были дети, которые плакали от боли и страха.

Юлдашев стал выносить пассажиров и останавливать проезжающие машины с просьбой отвести пострадавших в больницы.

После приезда скорой помощи, парень стал помогать медикам заносить пострадавших на носилках в машины.

Данил Юлдашев приехал в Пермь из Ташкента. В России окончил школу и техникум, а сейчас подрабатывает охранников в клубе. В Узбекистане до сих пор живут его родственники. Молодого человека обещали представить к награде.