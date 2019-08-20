"Узбекские железные дороги" закупят еще пять российских электровозов

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. "Узбекские железные дороги" закупят в 2019-2020 годах у Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ, входит в состав "Трансмашхолдинга") еще пять электровозов 3ЭС5К для грузовых составов, сообщает информационный центр узбекской компании.

По данным компании, до конца этого года будут доставлены три локомотива данной модификации, в первом квартале 2020 года - еще два.

В инфоцентре сообщили, что контракт на пять электровозов был подписан по итогам успешных испытаний российской техники.

"Главное преимущество этих электровозов - способность работать на участках со сложным рельефом, присущим железным дорогам нашего региона. Кроме того, повышение весовой нормы грузовых поездов позволяет увеличить производительность локомотива", - добавили в "Узбекистон темир йуллари".

В ноябре 2018 года НЭВЗ передал "Узбекским железным дорогам" для испытаний два электровоза 3ЭС5К. В настоящее время в парке грузовых электровозов узбекской компании также эксплуатируются локомотивы ВЛ60К и ВЛ80С, выпущенные на НЭВЗе в 80-е годы прошлого века. В постсоветские годы продукция новочеркасского предприятия в Узбекистан не поставлялась. В 2007–2012 годах "Трансмашхолдинг" построил для республики на Коломенском заводе 10 пассажирских тепловозов ТЭП70БС.

"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.