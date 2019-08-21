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Нурсултан Рузибоев

В Кыргызстане начали проверку после скандального видео узбекского бойца

© Facebook / Nursultan "Black" Ruziboev Fan
Общество
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После того как узбекистанец покинул ринг, проиграв кыргызстанцу, он выложил в Instagram оскорбительное видео.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Начато досудебное производство (возбуждено уголовное дело по старым кодексам) по скандальному видео узбекистанского спортсмена Нурсултона Розибоева, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Ранее боец ММА выступил на турнире в Ошской области, где проиграл кыргызстанцу. Однако он посчитал, что его засудили, и попытался поднять флаг Узбекистана. На кадрах видно, как судья не дает ему это сделать, после чего Розибоев покидает ринг.

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Затем узбекистанец опубликовал видео в Instagram, в котором оскорбительно высказался в адрес кыргызстанцев. Позже он удалил файл.

В УВД сообщили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков и начато досудебное производство по статье 313 "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)" Уголовного кодекса КР.

Как отмечается, следственные мероприятия будут проводиться в соответствии с Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (ее подписали страны СНГ), так как Рузибоев находится в Узбекистане.

Теги:
скандал, скандальное видео, видеоролик, Видео, боксер, спорт, Узбекистан, Узбекистан, Кыргызстан, Кыргызстан, узбекистанец



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