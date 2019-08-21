15:36 21 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.47
  • EUR10092.14
  • USD9061.00
Поиск
Сапер

Индийцы показали военным Узбекистана, как проводить разминирование в горах

Саид Царнаев
Общество
Получить короткую ссылку
13 0 0

Индийские саперы продемонстрировали, как обнаруживать и разминировать взрывные устройства в одной из горных шахт на полигоне "Фориш".

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Военные инженерно-саперных подразделений Индии провели тактико-специальные занятия для военнослужащих Узбекистана по разминированию в горной местности на полигоне "Фориш" в Джизакской области республики, сообщает пресс-служба министерства обороны.

По данным пресс-службы, в ходе трехдневного тренинга индийские саперы провели практические занятия по поиску, обнаружению и разминирование взрывных устройств в одной из горных шахт на территории полигона.

Помимо обезвреживания взрывных устройств на всем заминированном участке местности, военнослужащие Индии также поделились навыками по проделыванию проходов для людей и техники в минно-взрывных заграждениях и минных полях.

Теги:
сапер, военные, Узбекистан, Индия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Загар и воздушные поцелуи: показ купальников в Лос-Анджелесе
Узбекистан на II Международном Форуме древних городов
Из Узбекистана с любовью: что показали в Рязани Ташкент, Бухара и Самарканд
Фрукты, цветы и овощи: сколько можно провезти в Россию

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054