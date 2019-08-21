Индийцы показали военным Узбекистана, как проводить разминирование в горах

Индийские саперы продемонстрировали, как обнаруживать и разминировать взрывные устройства в одной из горных шахт на полигоне "Фориш".

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Военные инженерно-саперных подразделений Индии провели тактико-специальные занятия для военнослужащих Узбекистана по разминированию в горной местности на полигоне "Фориш" в Джизакской области республики, сообщает пресс-служба министерства обороны.

По данным пресс-службы, в ходе трехдневного тренинга индийские саперы провели практические занятия по поиску, обнаружению и разминирование взрывных устройств в одной из горных шахт на территории полигона.

Помимо обезвреживания взрывных устройств на всем заминированном участке местности, военнослужащие Индии также поделились навыками по проделыванию проходов для людей и техники в минно-взрывных заграждениях и минных полях.