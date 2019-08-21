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Хоким Ташкента Артыкходжаев Джахонгир

Антимонопольный комитет оценил законность работы компаний хокима Ташкента

Международный пресс-клуб
Общество
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В Антимонопольном комитете Узбекистана ответили на обращение одного из пользователей Facebook. Мужчина призывал главу администрации узбекской столицы "прекратить монополию".

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Антимонопольный комитет отреагировал на заявление одного из пользователей в социальных сетях.

На своей странице в Facebook Отабек Нуритдинов обращался к хокиму столицы. По его мнению, несколько компаний, принадлежащих Джахонгиру Артыкходжаеву (Crafers, Artel и Akfa Group), негативно сказываются на сфере предпринимательства в Узбекистане и считаются монополистами.

На данные заявления в комитете дали довольно развернутый ответ. К примеру, компания Crafers, занимающаяся производством кондитерских изделий, - полноценный и конкурентный участник рынка. В Узбекистане существует 600 хозяйствующих субъектов, работающих в этой области. При этом у Crafers отсутствуют признаки монопольного положения.

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© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
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Такой же разбор был сделан и по компании Artel. Производством электробытовой техники в Узбекистане занимается более 10 компаний, а импортом такой техники - более 100 предприятий. Как рассказали в комитете, и Artel не может считаться монополистом.

Akfa Group занимается производством дверей и порогов для них, окон и рам из пластмассы. Таких же предприятий в Узбекистане более 180, а похожих по сфере деятельности - более 400. Вердикт тот же - не монополист.

 

Теги:
хоким, Джахонгир Артыкходжаев, компания, бизнесмены, Бизнесмен, бизнес, Государственный комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции



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