Мирзиёев: президентские школы должны изменить образовательную среду

Узбекский лидер отметил, что президентскую школу в Нукусе необходимо сдать в эксплуатацию ко Дню Конституции.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства президентской школы в Нукусе.

"Строительство школы в Нукусе ведется ускоренными темпами. По итогам отбора, проведенного совместно с Экзаменационным советом Кембриджского университета, на учебу приняты самые достойные дети", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Узбекский лидер отметил, что президентскую школу в Нукусе необходимо сдать ко Дню Конституции. До этого момента школьники будут обучаться в другом здании.

Пресс-служба президента Узбекистана Строительство президентской школы в городе Нукусе

Занятия в образовательном учреждении будут проводиться на английском языке по программе STEAM и учебному плану, разработанному с участием иностранных экспертов.

Пресс-служба президента Узбекистана Строительство президентской школы в городе Нукусе

Напомним, глава республики Шавкат Мирзиёев 20 февраля этого года подписал постановление "О мерах по образованию президентских школ".

В первый учебный год в 5-10-й классы президентских школ примут 144 ученика. В одном классе смогут обучаться 12 детей.

Помимо документа об образовании установленного государственного образца (свидетельство, аттестат), выпускники будут получать дипломы соответствующей программы международного уровня (International Baccalaureate, Advanced Placement или International Advanced Levels), которые дают возможность поступить в ведущие зарубежные вузы.

В течение нескольких лет президентские школы появятся во всех регионах республики.