Израильские врачи провели операцию на сердце трехлетнему малышу из Андижана

Успешная операция прошла в израильской больнице, после реабилитации малыш вернулся в республику.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В израильской многопрофильной больнице Вольфсон была успешно проведена операция трехлетнему гражданину Узбекистана с пороком сердца. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

После реабилитации малыш вместе со своей мамой вернулся на родину в Андижанскую область.

Операцию удалось провести при поддержке благотворительной организации Save a Child’s Heart – SACH.

Накануне посол Узбекистана в Израиле Саид Рустамов встретился с исполнительным директором SACH Саймоном Фишером. Стороны решили, что до конца года миссия благотворительного фонда приедет в республику и проведет переговоры с представителями Минздрава и профильных медицинских учреждений. Узбекистан намерен договориться с Израилем увеличить количество пациентов из республики.