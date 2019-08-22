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Купюры американских долларов

Граждане Узбекистана за один день скупили 15 миллионов долларов

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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С 20 августа банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Граждане Узбекистана за один день, 21 августа, скупили 15 миллионов долларов через обменные пункты, из них 9,6 миллиона - в наличной форме. Об этом сообщил директор Департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Узбекистана Бегзод Хамраев.

© Sputnik /
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Кроме того, узбекистанцы продали 20 миллионов долларов.

Также Хамраев добавил, что к концу года ожидается уровень инфляции в 15,5%. За первое полугодие он составил 13,6%.

Он отметил, что в среду стоимость доллара США на валютной бирже составила 9 379 сумов, снизившись на пять сумов.

Напомним, Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты. Теперь цены формируются на рынке самостоятельно.Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

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Теги:
доллары, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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