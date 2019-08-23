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Водитель автобуса, Узбекистан

В автобусах Ташкента появятся камеры видеодаблюдения

© Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Общество
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Новая система уже запущена в пилотном режиме на 5-ти автобусах №24 маршрута ООО "2 Автобус саройи".

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Все автобусы столицы оснастят камерами видеодаблюдения, сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".

Новая система уже запущена в пилотном режиме на 5-ти автобусах №24 маршрута ООО "2 Автобус саройи".

Такой шаг, по мнению компании, позволит повысить уровень безопасности граждан в общественном транспорте.

Мониторинг в автобусах позволит обеспечить профилактику преступлений и террористических актов, выяснение правомерности действий лиц, управляющих общественным или персональным транспортом и защиту жизни граждан и их имущества от посягательств со стороны любых криминальных элементов.

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Также основной функцией системы видеонаблюдения является повышение безопасности движения. Использование видеонаблюдения помогает в обнаружении подозрительных предметов или потенциальных террористов, пресечении порчи имущества, учете пассажиропотока для оптимизации транспортных маршрутов, решении спорных вопросов в случае аварий и выявлении виновности/невиновности водителя, в ряде других случаев.

До конца года АО "Тошшахартрансхизмат" планирует установку видеонаблюдения на все подвижные составы предприятия.

Теги:
Профилактика, автобусы, автобус, камера, видеонаблюдение



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