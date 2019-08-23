В автобусах Ташкента появятся камеры видеодаблюдения

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Все автобусы столицы оснастят камерами видеодаблюдения, сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".
Новая система уже запущена в пилотном режиме на 5-ти автобусах №24 маршрута ООО "2 Автобус саройи".
Такой шаг, по мнению компании, позволит повысить уровень безопасности граждан в общественном транспорте.
Мониторинг в автобусах позволит обеспечить профилактику преступлений и террористических актов, выяснение правомерности действий лиц, управляющих общественным или персональным транспортом и защиту жизни граждан и их имущества от посягательств со стороны любых криминальных элементов.
До конца года АО "Тошшахартрансхизмат" планирует установку видеонаблюдения на все подвижные составы предприятия.