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Узбекистан планирует организовать поставки грузовиков повышенной проходимости КамАЗ в Афганистан

Узбекистан поставит в Афганистан КамАЗы повышенной проходимости

Sputnik / Михаил Воскресен
Общество
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Военная техника может в любых условиях доставлять грузы в 10 тонн.

ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Республика Узбекистан намерена поставить в Афганистан грузовики повышенной проходимости на базе шасси КамАЗ, пишет Podrobno.uz.

Линии электропередач.
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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В планах компании "Узавтотрейлер" наладить поставки двух моделей бортового тентового автофургона повышенной проходимости – КамАЗ 43118 6x6 и КамАЗ 4326 4x4.

На этих автомобилях можно перевозить военных, транспортировать грузы в 10 тонн и осуществлять буксировку прицепов до 12 тонн. Все грузы будут защищены на этой технике от дождя, пыли, снега, солнца и ветра.

В марте компания "Узавтотрейлер" по спецзаказу Министерства обороны Узбекистана поставила технику для перевозки военных грузов, продуктов питания и больных.

Теги:
Минобороны Узбекистана, Афганистан, Узбекистан



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