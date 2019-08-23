Узбекистан поставит в Афганистан КамАЗы повышенной проходимости

Военная техника может в любых условиях доставлять грузы в 10 тонн.

ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Республика Узбекистан намерена поставить в Афганистан грузовики повышенной проходимости на базе шасси КамАЗ, пишет Podrobno.uz.

В планах компании "Узавтотрейлер" наладить поставки двух моделей бортового тентового автофургона повышенной проходимости – КамАЗ 43118 6x6 и КамАЗ 4326 4x4.

На этих автомобилях можно перевозить военных, транспортировать грузы в 10 тонн и осуществлять буксировку прицепов до 12 тонн. Все грузы будут защищены на этой технике от дождя, пыли, снега, солнца и ветра.

В марте компания "Узавтотрейлер" по спецзаказу Министерства обороны Узбекистана поставила технику для перевозки военных грузов, продуктов питания и больных.