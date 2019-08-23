Выучить язык в школе: 39 специализированных учреждений откроют в стране

До 1 января 2020 года Министерству народного образования Узбекистана поручено совместно с другими профильными ведомствами разработать учебный план новых специализированных школ.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Во всех регионах Узбекистана в 2020-2021 годах будут созданы специализированные школы по изучению немецкого, французского, испанского, японского, корейского и китайского языков. Это решение предусмотрено профильным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан, сообщается на сайте Министерства Народного образования страны.

В документе отмечено, что обучение будет проводиться на базе государственных образовательных стандартов. К процессу планируется привлекать лучших отечественных и иностранных педагогов немецкого, французского, испанского, японского, корейского и китайского языков. Повышать квалификацию отечественные специалисты будут за рубежом.

В числе основных задач школ – подготовка учащихся к национальным и международным предметным олимпиадам, состязаниям и другим мероприятиям.

До 1 января 2020 года Министерство народного образования Узбекистана совместно с другими профильными ведомствами разработают учебный план специализированных школ.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по внедрению механизма поэтапного перехода на создание и использование альтернативных учебников для общеобразовательных школ" от 5 апреля 2019 года правительство разрешило специализированным школам поэтапно использовать альтернативные учебники.