Началась прокладка путей наземной линии метрополитена

На участке строящейся линии метрополитена от станции “Do‘stlik” в направлении станции “Ohangaron” начались работы по прокладке первых рельсошпальных решёток. До сегодняшнего дня уже проложено более 2 км стальных путей.

На станции "Do‘stlik" завершается строительство административного здания, билетных касс и других объектов. Для перехода с существующей подземной станции "Do‘stlik" на наземную ветку сооружен специальный переход. Перрон станции длиною в 120 метров покрыли мраморной плиткой, а для слабовидящих людей предусмотрены специальные плиты с рельефно-точечным обозначением, сообщает информационно-аналитический медиа центр АО "Узбекистон темир йуллари".

Между перронами на станции оборудован пешеходный переход, на случай, если необходимо перейти на противоположную сторону.

В строительстве уникальной в нашем регионе наземной линии метрополитена применяются новые технологии. В частности, освоен процесс заливки монолитным способом бетонных столбов для эстакад, используются стройматериалы и комплектующие отечественного производства, отвечающие международным стандартам качества.

в стадии завершения также строительно-монтажные работы На станции "Ohangaron". Здесь установлены современные эскалаторы.

Строительные работы ведутся круглосуточно, завершить их планируют ко Дню Независимости.

Напомним, что общая протяженность наземной кольцевой дороги линии метрополитена составит 54,8 километра. Высота эстакад – 6 метров. Проект реализуется в пять этапов. Следует отметить, что в перспективе, когда кольцевая линия метро заработает в полном объёме, средняя скорость движения поездов на ней будет составлять 60 км/час, интервал движения поездов - 4 минуты.