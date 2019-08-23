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Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Путин пригласил Мирзиёева на Парад Победы в Москве

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Президент России направил приглашение главе Узбекистана принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Российский лидер Владимир Путин пригласил президент Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить Парад Победы 9 мая 2020 года в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Sputnik Узбекистан рассказал источник в администрации президента России, знакомый с ходом подготовки мероприятия.

По словам собеседника агентства Sputnik, приглашены все лидеры стран СНГ, а также главы Южной Осетии и Абхазии.

Ранее сообщалось, что на 75-летие Победы Владимир Путин пригласил лидеров Франции, Китая, США, КНДР, Индии и Пакистана.

В 2015 году в столицу России на Парад Победы приехали главы 23 государств, а также руководители ООН и ЮНЕСКО.

Теги:
Владимир Путин, Парад Победы, Шавкат Мирзиёев, Москва, Узбекистан, Россия



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