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Между Министерством дошкольного образования, Министерством народного образования, хокимиятом Ташкента и сингапурской компанией Kinder World International Group подписано три меморандума о взаимопонимании

Миллионы долларов инвестируют в образовательные проекты в столице

© Официальный сайт хокимията города Ташкента
Общество
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Сингапурский образовательный город, который планируют построить в Ташкенте в течение 10 лет, займёт территорию в 50 гектаров.

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Между Министерством дошкольного образования, Министерством народного образования, хокимиятом Ташкента и сингапурской компанией Kinder World International Group подписано три Меморандума о взаимопонимании, сообщает официальный сайт хокимията города Ташкента.

Дети едят мороженое под дождем на празднике в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Документы предусматривают внедрение сингапурской системы обучения в образовательных учреждениях Ташкента.

Вместе с тем, согласно подписанным актам, в Ташкенте в течение 10 лет будут возведены Сингапурский образовательный город, дошкольное учреждение Kinder World Uzbekistan и международная школа. Объекты займут территорию общей площадью 56 гектаров.

Теги:
Узбекистан, Министерство дошкольного образования, Министерство народного образования Узбекистана, Хокимият Ташкента



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