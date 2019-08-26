Миллионы долларов инвестируют в образовательные проекты в столице

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Между Министерством дошкольного образования, Министерством народного образования, хокимиятом Ташкента и сингапурской компанией Kinder World International Group подписано три Меморандума о взаимопонимании, сообщает официальный сайт хокимията города Ташкента.
Документы предусматривают внедрение сингапурской системы обучения в образовательных учреждениях Ташкента.
Вместе с тем, согласно подписанным актам, в Ташкенте в течение 10 лет будут возведены Сингапурский образовательный город, дошкольное учреждение Kinder World Uzbekistan и международная школа. Объекты займут территорию общей площадью 56 гектаров.