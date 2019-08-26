Ко Дню независимости в Алмалыке приготовят полтонны плова

Праздник проведут при поддержке Алмалыкского горно-металлургического комбината. Основные мероприятия пройдут у дворца "Металлург" и в Парке молодежи.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Праздничные мероприятия в Алмалыке пройдут 27 августа, сообщает пресс-служба компании SFI Management Group.

Праздник проведут при поддержке Алмалыкского горно-металлургического комбината. Рядом с зданием Дворца культуры расположится выставка экспонатов, моделей и макетов продукции, выпускаемой на комбинате.

Также свои работы гостям праздника представят студенты городских колледжей и ученики местных школ. Позже перед зданием дворца "Металлург" начнется выступление коллективов художественной самодеятельности.

В Парке молодежи пройдет фестиваль юных исполнителей и показательный турнир по борьбе кураш, а также соревнования по шахматам, шашкам, конкурс по верхолазанию и перетягиванию каната.

Также в парке приготовят 500 килограммов праздничного плова.

Напомним, что Алмалыкский горно-металлургический комбинат является единственным производителем меди в Узбекистане. Предприятие выпускает рафинированную медь, металлический цинк, молибден, свинцовый концентрат и другую продукцию.

На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике. С августа 2018 года государственная доля в предприятии передана в доверительное управление иностранной компании SFI Management Group.