Минюст зарегистрировал новое постановление: изменения вступили в силу с 26 августа.

ТАШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. В Узбекистане водителям скорой помощи увеличили зарплату. Об этом сообщается в Telegram-канале Минюста республики.

"Теперь водители автомобилей медицинского обслуживания будут получать заработную плату на один разряд больше, чем по сравнению с установленным общим разрядом", - говорится в сообщении министерства.

Также ведомство выразило благодарность гражданину Акмалу Султанову и другим сотрудникам, работающим в системе здравоохранения Кашкадарьинской области, за высокую гражданскую позицию в реформировании законодательства.

Напомним, на днях Минздрав предложил внести изменения в Уголовный кодекс Узбекистана после нападения на врача в Андижане. Двадцать первого августа родственник пациента местной больницы облил медика бензином и пытался поджечь его.