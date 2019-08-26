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Сотрудники скорой помощи в Ташкенте

В Узбекистане водителям скорой помощи увеличили зарплату

© ХS
Общество
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Минюст зарегистрировал новое постановление: изменения вступили в силу с 26 августа.

ТАШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. В Узбекистане водителям скорой помощи увеличили зарплату. Об этом сообщается в Telegram-канале Минюста республики.

"Теперь водители автомобилей медицинского обслуживания будут получать заработную плату на один разряд больше, чем по сравнению с установленным общим разрядом", - говорится в сообщении министерства.

Врач держит рентгеновский снимок
© Gov.uz
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Также ведомство выразило благодарность гражданину Акмалу Султанову и другим сотрудникам, работающим в системе здравоохранения Кашкадарьинской области, за высокую гражданскую позицию в реформировании законодательства.

Напомним, на днях Минздрав предложил внести изменения в Уголовный кодекс Узбекистана после нападения на врача в Андижане. Двадцать первого августа родственник пациента местной больницы облил медика бензином и пытался поджечь его.

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Теги:
зарплата, Министерство юстиции Узбекистана, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, врачи, скорая помощь



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