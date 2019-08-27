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Посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов

У Арипова появился советник по вопросам трудовых мигрантов

© Sputnik/ /Табылды Кадырбеков
Общество
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Такая должность была введена в структуру Кабмина указом Шавката Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Комил Рашидов назначен советником премьер-министра Узбекистана, сообщает пресс-служба Минюста страны.

Также Рашидов возглавил Департамента по вопросам защиты прав и поддержки граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом. 

Иностранный рабочий курит
© Sputnik / Валерий Мельников
Льготы и страхование: как власти Узбекистана поддержат мигрантов

Ранее стало известно, что в республике до 1 января 2020 года будут созданы центры предвыездной ориентации граждан, которые отправляются на работу за рубеж.

Также всем работникам предоставят страховку на льготной основе. Мигранты получат страхование рисков отказа в выдаче патента и других разрешительных документов на трудоустройство, страхование рисков невозврата кредитов, выданных для оплаты транспортных и других расходов по трудоустройству за рубежом, и добровольное медицинское страхование.

Те, кто вернулся в Узбекистан и является безработным, смогут пройти профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации.

Также в 2020-2021 годах будут открыты представительства Агентства по внешней трудовой миграции в городах Екатеринбург, Новосибирск, Волгоград, Пятигорск, Стамбул, Нур-Султан, Дубай.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, трудовые мигранты, Мигранты, Абдулла Арипов, Узбекистан



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