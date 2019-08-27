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Совещание, посвященное вопросам совершенствования системы охраны и защиты Государственной границы Республики Узбекистан.

Мирзиёев обсудил с руководством СГБ ситуацию на границе Узбекистана

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Президент поручил руководителям ответственных структур повышать эффективность системы охраны госграницы.

ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное совершенствованию защиты госграницы Узбекистана. Об этом передает пресс-служба узбекского лидера.

Пограничник на смотровой вышке. Граница Кыргызстана
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Узбекистан контролирует ситуацию на границе с Кыргызстаном

В совещании приняли участие руководители Администрации президента, аппарата Совета безопасности при президенте, Службы государственной безопасности, а также командование Пограничных войск СГБ республики.

Были определены приоритетные задачи по совершенствованию системы охраны госграницы в контексте современных вызовов и угроз международной и региональной безопасности.

"Надежное и гарантированное обеспечение безопасности и неприкосновенности границ – залог мира и спокойствия народа, процветания нашей страны", - отметил в ходе встречи Мирзиёев.

Участники совещания подчеркнули необходимость обеспечить жесткий контроль за своевременной реализацией достигнутых договоренностей с зарубежными партнерами по приграничному сотрудничеству.

Теги:
граница, Шавкат Мирзиёев, СГБ, Узбекистан



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