Мирзиёев обсудил с руководством СГБ ситуацию на границе Узбекистана

ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное совершенствованию защиты госграницы Узбекистана. Об этом передает пресс-служба узбекского лидера.

В совещании приняли участие руководители Администрации президента, аппарата Совета безопасности при президенте, Службы государственной безопасности, а также командование Пограничных войск СГБ республики.

Были определены приоритетные задачи по совершенствованию системы охраны госграницы в контексте современных вызовов и угроз международной и региональной безопасности.

"Надежное и гарантированное обеспечение безопасности и неприкосновенности границ – залог мира и спокойствия народа, процветания нашей страны", - отметил в ходе встречи Мирзиёев.

Участники совещания подчеркнули необходимость обеспечить жесткий контроль за своевременной реализацией достигнутых договоренностей с зарубежными партнерами по приграничному сотрудничеству.