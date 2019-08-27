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Чиновник выходит из кабинета

Президент предложил критерии оценки работы чиновников - проект постановления

Sputnik / Дмитрий Астахов
Общество
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Оценивать эффективность госслужащих будут в порядке, который определит кабмин.

ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект постановления президента по внедрению современных управленческих методов в государственных органах.

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Согласно тексту документа, в госорганах будет поэтапно введена практика оценки результативности работы чиновников на основе ключевых показателей эффективности.

Эффективность госслужащего будет зависеть от его роли в решении приоритетных задач развития отрасли.

Кроме того, будет оцениваться работа чиновника в достижении стратегических целей и задач государства.

Также в деятельности сотрудника госструктуры немаловажными станут личные и профессиональные достижения.

Подписание документов
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Размер надбавки к зарплате госслужащего определят по итогам достижения или недостижения им KPI, учитывая при этом объем проделанных работ, их результативность, качество и сложность.

Практика оценки результативности на основе KPI внедряется с 1 января 2020 года в порядке эксперимента в Министерстве экономики и промышленности, Министерстве жилищно-коммунального обслуживания, Министерстве инвестиций и внешней торговли, Государственном комитете по туризму Республики Узбекистан, хокимятах Джизакской и Ташкентской областей.

Теги:
чиновники, Узбекистан



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