Мирзиёев помиловал 65 заключенных

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. В связи с праздником Дня независимости помилованы 65 граждан, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.
Принят Указ президента "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".
Помиловано 65 граждан, отбывающих срок наказания за совершенные преступления, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.
Среди помилованных 17 лиц освобождены от наказания полностью, а 13 заключенных - условно-досрочно от отбытия наказания.
Еще 20 гражданам меры наказания заменены на более мягкие.
Среди помилованных - четыре женщины, один – старше 60 лет, один – гражданин иностранного государства, 39 – граждане, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций.
В декабре 2017 года Мирзиёев впервые подписал Указ о помиловании осужденных. С тех пор в Узбекистане он применялся семь раз в отношении 3 952 лиц.