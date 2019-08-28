Мирзиёев помиловал 65 заключенных

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. В связи с праздником Дня независимости помилованы 65 граждан, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.

Принят Указ президента "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".

Помиловано 65 граждан, отбывающих срок наказания за совершенные преступления, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.

Среди помилованных 17 лиц освобождены от наказания полностью, а 13 заключенных - условно-досрочно от отбытия наказания.

Еще 20 гражданам меры наказания заменены на более мягкие.

Кроме того, сокращен срок наказания в виде лишения свободы, назначенный 14 лицам, а один человек освобожден от наказания в виде ограничения свободы.

Среди помилованных - четыре женщины, один – старше 60 лет, один – гражданин иностранного государства, 39 – граждане, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций.

В декабре 2017 года Мирзиёев впервые подписал Указ о помиловании осужденных. С тех пор в Узбекистане он применялся семь раз в отношении 3 952 лиц.