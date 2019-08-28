13:48 28 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Заключенный в тюрьме

Мирзиёев помиловал 65 заключенных

Sputnik / Алексей Куденко
Общество
Получить короткую ссылку
31810

Указ президента подписан в преддверии празднования 28-летия провозглашения независимости Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. В связи с праздником Дня независимости помилованы 65 граждан, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.

Принят Указ президента "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".

Помиловано 65 граждан, отбывающих срок наказания за совершенные преступления, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.

Среди помилованных 17 лиц освобождены от наказания полностью, а 13 заключенных - условно-досрочно от отбытия наказания.

Еще 20 гражданам меры наказания заменены на более мягкие. 

Заключенный
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Заключенные, совершившие тяжкие преступления, смогут участвовать в выборах
Кроме того, сокращен срок наказания в виде лишения свободы, назначенный 14 лицам, а один человек освобожден от наказания в виде ограничения свободы.

Среди помилованных - четыре женщины, один – старше 60 лет, один – гражданин иностранного государства, 39 – граждане, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций.

В декабре 2017 года Мирзиёев впервые подписал Указ о помиловании осужденных. С тех пор в Узбекистане он применялся семь раз в отношении 3 952 лиц.

Теги:
День независимости, День независимости, Указ, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев, тюрьма, Тюрьма, заключенный, помилование



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Археологические раскопки в Кампиртепе проводятся с 1978 года сотрудниками Тохаристанской экспедиции под руководством Эдварда Ртвеладзе
Узбекская Александрия: археологи показали город времен Македонского — фото
Огромная честь – фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио
Фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио - видео
Главные итоги первых 6 месяцев 2019 года - инфографика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054