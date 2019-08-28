Педагогам в центрах подготовки и повышения квалификации повысят зарплаты

Новый Указ президента "О внедрении системы непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений" вступит в силу уже с сентября 2019 года.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Заработную плату работников центров переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров увеличат, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Это следует из Указа президента "О внедрении системы непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических кадров высших образовательных учреждений" (№ УП–5789, 27.08.2019 г.).

С 1 сентября 2019 года в центрах переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров организуют кафедры образовательных технологий. Профессора-преподаватели и специалисты данных центров будут получать ежемесячные надбавки до 30% от оклада. Также специалисты, которые проводят занятия на условиях почасовой оплаты, получат надбавку до 20% от "часового тарифа".

Лица пенсионного возраста, женщины с детьми до 3-х лет, а также лица с инвалидностью смогут обучаться на данных курсах в дистанционной форме.

Предусмотрена и единоразовая надбавка до 200% от оклада работников центров.