23:27 28 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Сотрудники противопожарной службы МЧС

В Подмосковье рабочие спасли семью из горящего дома

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
48 0 0

Бригада строителей эвакуировала из многоквартирного дома несколько десятков человек на строительной люльке и по лестнице.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Рабочие, проводившие капитальный ремонт фасада в Видном, спасли из квартиры семью из трех человек и эвакуировали несколько десятков жителей при пожаре в доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

В среду утром в городе Видное произошло возгорание квартиры на девятом этаже многоквартирного дома.

Работа сотрудников пожарной службы
© Sputnik / Сергей Пивоваров
Узбекистанец сильно пострадал при пожаре в Петербурге

"На момент возгорания квартиры, неподалеку с домом оказалась бригада рабочих капремонта, которая и вызвала на место происшествия сотрудников регионального МЧС, готовилась к началу рабочей смены и подготавливала строительную технику. До того, как квартира начала полыхать, бригада строителей эвакуировала из многоквартирного дома несколько десятков человек на строительной люльке и по лестнице, а затем спасли из горящей квартиры семью из трех человек с ребенком 10 лет", - говорится в сообщении.

"За минуты пламя с квартиры дошло до балкона. Перешли в другую комнату, открыли форточку, чтобы дети дышали. Ребята - наши спасители. Они сделали три ходки и нас спасли. В такую нужную минуту, за секунду нас эвакуировали",- цитирует пресс-служба спасенного жителя.

"Бригада у нас быстрая. Подключили подъемники, начали спасать. Спасли несколько десятков человек. Сделали все возможное. Люди уже хотели выпрыгивать из окон", - сообщил один из рабочих.

Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин поручил наградить рабочих.

Теги:
мигрант, пожар, Московская область



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Чем удивил Военный оркестр Народной армии КНДР на фестивале " Спасская башня" - фото
Как встречали Арипова в Пекине
Как встречали Арипова в Пекине
Истребители пятого поколения: Су-57 против F-35
Су-57 против F-35: виртуальная битва истребителей РФ и США

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054