В Подмосковье рабочие спасли семью из горящего дома

Бригада строителей эвакуировала из многоквартирного дома несколько десятков человек на строительной люльке и по лестнице.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Рабочие, проводившие капитальный ремонт фасада в Видном, спасли из квартиры семью из трех человек и эвакуировали несколько десятков жителей при пожаре в доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

В среду утром в городе Видное произошло возгорание квартиры на девятом этаже многоквартирного дома.

"На момент возгорания квартиры, неподалеку с домом оказалась бригада рабочих капремонта, которая и вызвала на место происшествия сотрудников регионального МЧС, готовилась к началу рабочей смены и подготавливала строительную технику. До того, как квартира начала полыхать, бригада строителей эвакуировала из многоквартирного дома несколько десятков человек на строительной люльке и по лестнице, а затем спасли из горящей квартиры семью из трех человек с ребенком 10 лет", - говорится в сообщении.

"За минуты пламя с квартиры дошло до балкона. Перешли в другую комнату, открыли форточку, чтобы дети дышали. Ребята - наши спасители. Они сделали три ходки и нас спасли. В такую нужную минуту, за секунду нас эвакуировали",- цитирует пресс-служба спасенного жителя.

"Бригада у нас быстрая. Подключили подъемники, начали спасать. Спасли несколько десятков человек. Сделали все возможное. Люди уже хотели выпрыгивать из окон", - сообщил один из рабочих.

Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин поручил наградить рабочих.