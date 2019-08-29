К 2025 году сельское хозяйство Узбекистана полностью обеспечат спецтехникой

До 1 января 2020 года отечественные производители освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость в части реализации сельскохозяйственной техники.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. К 2025 году сферу сельского хозяйства Узбекистана полностью обеспечат спецтехникой. Об этом сообщил директор департамента по управлению Фондом государственной поддержки сельского хозяйства при Минфине Узбекистана Абдурашид Исроилов в ходе брифинга с журналистами.

"Сейчас зерноводство полностью обеспечено техникой, проблемы остаются с хлопководством, плодоовощеводством и животноводством. При этом уровень обеспеченности по областям колеблется в пределах 70-95 процентов", - уточнил он.

Глава департамента подчеркнул, что до 1 января 2020 года отечественные производители освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость в части реализации сельскохозяйственной техники.

Также Исроилов сообщил, что практически все 10 действующих производственных предприятий за последние годы начали выпуск современной техники и запасных частей при сотрудничестве с зарубежными производителями из США, России, Франции, Турции, Германии. При этом партнерам ставится условие – поэтапная локализация производства, приспособление техники к местным условиям.

По словам представителя Минфина, государство ставит задачу насытить рынок сельхозпродукцией, повысить уровень локализации производства сельхозтехники, снизить ее себестоимость.

"Также необходимо снизить затраты на логистику, которые были крайне высоки при доставке техники на места. Импортная техника дорогая и не под силу обычным фермерам", - сказал он.

Исроилов обратил внимание на то, что фермеры начали покупать отечественную зерноуборочную и хлопкоуборочную технику с использованием льготных кредитов и компенсаций за счет средств Фонда. Срок возврата заемных средств составляет от семи до 10 лет в зависимости от срока окупаемости. Процентная ставка не выше 50% от ставки рефинансирования ЦБ.

По его словам, каждый фермер может обратиться в банк и получить кредит либо в лизинговую компанию на покупку техники. При этом ему возместят 15% первоначального взноса. Кроме того, 10 процентных пунктов от установленной ставки коммерческих банков и лизинговых компаний по кредитным и лизинговым договорам на приобретение всех видов тракторов, зерновых и хлопковых сеялок, а также трех и более корпусных плугов отечественного производства, за исключением зерноуборочной и хлопкоуборочной техники, также возмещаются за счет средств госбюджета республики.

Кроме того, в пяти областях страны (Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской) проходит эксперимент, в рамках которого Фондом возмещается 30% расходов на услуги хлопкоуборочных машин, привлекаемых к работам сельхозпредприятиями.