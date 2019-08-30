Мирзиёев наградил орденом посла РФ Владимира Тюрденева

Награждены также четверо иностранных граждан. Однако, российский дипломат - единственный, кто получил орден "Трудовая слава".

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев награжден орденом "Мехнат шухрати" ("Трудовая слава"), следует из указа президента.

Владимир Тюрденев - единственный высокопоставленный дипломат в Узбекистане, награжденный этим орденом.

В свою очередь, координатор проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Республике Узбекистан Джон МакГрегор, член Палаты представителей Конгресса США Трент Келли, председатель Института Центральной Азии и Кавказа при Университете Дж. Хопкинса Фредерик Старр и постоянный координатор Организации Объединенных Наций в Республике Узбекистан Хелена Фрейзер были удостоены орденов "Дустлик".

Ранее Мирзиёев наградил медалями и орденами сотрудников органов юстиции. Награждение связано с 28-летием государственной независимости Республики Узбекистан.