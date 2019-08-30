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На перевале Камчик построен новый военный городок

На перевале Камчик построили военный городок за 24 млрд сумов

Министерство обороны Узбекистана
Общество
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В церемонии открытия военного городка участвовали представители руководства Министерства обороны, командующие военных округов и объединений. 

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. На перевале Камчик построили военный городок для сотрудников воинской части управления особо важных объектов Министерства обороны Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На строительные работы ушло свыше 24 миллиардов сумов.

На перевале Камчик построен новый военный городок
Министерство обороны Узбекистана
На перевале Камчик построен новый военный городок

В городке были капитально реконструированы здание штаба, культурно-просветительский центр, комната союза молодежи, библиотека. Также построены новые объекты: автостоянка, столовая, спальное помещение для военных-контрактников.

В церемонии открытия военного городка участвовали представители руководства Министерства обороны, командующие военных округов и объединений. 

На перевале Камчик построен новый военный городок
Министерство обороны Узбекистана
На перевале "Камчик" построен новый военный городок

В своей речи министр обороны поздравил военнослужащих с предстоящим праздником независимости и отметил принимаемые в стране меры по социальной защите военнослужащих и их семей.

На церемонии командиру воинской части вручили символические ключи от построенного военного городка.

Теги:
военные, Камчик, Министерство обороны Узбекистана, Узбекистан



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