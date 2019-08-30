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Школьная форма

Каковы главные рекомендации по школьной форме - ответ МНО

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Министерство народного образования дало разъяснения родителям относительно школьной формы, рекомендованной для учащихся государственных общеобразовательных школ к новому учебному году.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Министерство народного образования рассказало, каким основным критериям должна соответствовать школьная форма.

И для мальчиков, и для девочек рекомендуют классические белые рубашки ("белый верх") и брюки и юбки классического фасона ("черный низ"). Допускается также форма, внедренная общеобразовательной школой ранее и пригодная к ношению в настоящее время.

Также не должно допускаться ношение головных уборов, за исключением случаев их необходимости во время проведения в общеобразовательной школе различных мероприятий. Несоблюдение этих правил, по мнению МНО, приведет к нарушению внутреннего порядка и морально-этических норм образовательного учреждения.

Школьная форма
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Напомним, 18 июня Кабмин утвердил поправки в постановление "О мерах по обеспечению современной единой школьной формой учащихся государственных общеобразовательных учреждений".

Единая школьная форма будет введена в республике не с 2019/2020 учебного года, как планировалось ранее, а с 2024/2025-го. До этого времени дети могут носить ее на добровольной основе.

Теги:
Образование, школьный рюкзак, школьники, школы, Школа, школа, форма, школьная форма



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