Прозрачнее и стабильнее: в Узбекистане изменят закон "О Центральном банке"

Одно из грядущих изменений – создание Комитета по банковскому надзору ЦБ.

ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В Узбекистане разработан проект закона "О Центральном банке республики". Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Документ подготовил ЦБ при содействии Всемирного банка и Международного валютного фонда.

В новом законе определят правовой статус, функции и полномочия Центробанка.

При этом основными целями организации станут обеспечение стабильности цен и функционирования платежных систем.

Вместе с тем законопроектом предусматривается совершенствование денежно-кредитной политики и повышение ее прозрачности.

Кроме того, будут развиваться механизмы влияния ЦБ на управление рисками, повышение эффективности системы сбора и анализа данных.

К тому же в законопроекте предусмотрено укрепление финансовой устойчивости банковской системы.

Также в состав Правления ЦБ будут включены два независимых представителя, которых утвердит Кенгаш Сената Олий Мажлиса.

Напомним, в августе Центробанк Узбекистана отказался от регулирования курса валют: он больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты.