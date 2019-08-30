20:21 30 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Центральный банк Узбекистана

Прозрачнее и стабильнее: в Узбекистане изменят закон "О Центральном банке"

© uz.24
Общество
Получить короткую ссылку
6810

Одно из грядущих изменений – создание Комитета по банковскому надзору ЦБ.

ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В Узбекистане разработан проект закона "О Центральном банке республики". Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Глава Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов
Пресс-служба Центрального банка Узбекистана
Центробанк: мы могли бы еще долго удерживать курс искусственно

Документ подготовил ЦБ при содействии Всемирного банка и Международного валютного фонда.

В новом законе определят правовой статус, функции и полномочия Центробанка.

При этом основными целями организации станут обеспечение стабильности цен и функционирования платежных систем.

Вместе с тем законопроектом предусматривается совершенствование денежно-кредитной политики и повышение ее прозрачности.

Кроме того, будут развиваться механизмы влияния ЦБ на управление рисками, повышение эффективности системы сбора и анализа данных.

Здание Центрального банка Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Центробанк Узбекистана отказывается от регулирования курса валют

К тому же в законопроекте предусмотрено укрепление финансовой устойчивости банковской системы.

Также в состав Правления ЦБ будут включены два независимых представителя, которых утвердит Кенгаш Сената Олий Мажлиса.

Напомним, в августе Центробанк Узбекистана отказался от регулирования курса валют: он больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты.

Теги:
банки, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Авиановинки от ведущих разработчиков: открытие МАКС-2019
Летчик Стрижей рассказал о жизни на земле
Летчики "Стрижей" рассказали, как им удается совмещать семью с работой
Истребители пятого поколения: Су-57 против F-35
Су-57 против F-35: виртуальная битва истребителей РФ и США

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054