Прозрачнее и стабильнее: в Узбекистане изменят закон "О Центральном банке"

ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В Узбекистане разработан проект закона "О Центральном банке республики". Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Документ подготовил ЦБ при содействии Всемирного банка и Международного валютного фонда.
В новом законе определят правовой статус, функции и полномочия Центробанка.
При этом основными целями организации станут обеспечение стабильности цен и функционирования платежных систем.
Вместе с тем законопроектом предусматривается совершенствование денежно-кредитной политики и повышение ее прозрачности.
Кроме того, будут развиваться механизмы влияния ЦБ на управление рисками, повышение эффективности системы сбора и анализа данных.
К тому же в законопроекте предусмотрено укрепление финансовой устойчивости банковской системы.
Также в состав Правления ЦБ будут включены два независимых представителя, которых утвердит Кенгаш Сената Олий Мажлиса.
Напомним, в августе Центробанк Узбекистана отказался от регулирования курса валют: он больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты.