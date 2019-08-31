Были прочитаны суры из Корана в память о сынах Родины, пожертвовавших жизнью ради свободы народа.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ранним утром 31 августа посетил аллею "Шахидлар хотираси" и принял участие в церемонии поминовения жертв репрессий, сообщает УзА.

Были прочитаны суры из Корана в память о сынах Родины, пожертвовавших жизнью ради свободы народа. По традиции, подан поминальный плов.

Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий

Рядом с символическим надгробием на аллее прошла беседа с аксакалами, религиозными деятелями и представителями интеллигенции.

УзА Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий

Отмечалось, что в Узбекистане уделяется большое внимание изучению жизни и наследия предков-героев, увековечению их памяти.

"Важно ценить царящие в нашей стране мир, свободу и достаток, стремиться развивать все сферы, руководствуясь принципом "Сердце с Богом, руки в труде", воспитывать молодежь патриотичными личностями с широким кругозором", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня рано утром посетил площадь Мустакиллик и возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма, являющемуся символом свободы, светлого будущего и благородных устремлений республики.

УзА Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий

Жители Узбекистана будут отдыхать четыре дня подряд на День независимости в 2019 году.

Непрерывный отдых составит четыре календарных дня - с 31 августа по 3 сентября для работающих пять дней в неделю. А тот, кто трудится шесть дней в неделю, будет отдыхать с 1 по 3 сентября.