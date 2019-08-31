Бухарские мужчины подарили своему бывшему учителю автомобиль - видео

Однако это еще не все. Совсем скоро мужчине подарят еще один подарок.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. На этой неделе в бухарских группах социальной сети Facebook распространилось видео, как взрослые мужчины дарят своему бывшему учителю автомобиль Ravon R3, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Ему удалось выяснить, что дорогой подарок был сделан учителю математики из Каракульского района Бухарской области Узбекистана Хазрату Раимову.

Педагог имеет 34-летний стаж работы. Преподавал в Каракульском академическом лицее. В прошлом году по состоянию здоровья был вынужден уйти с работы.

Сегодня мужчина занимается с детьми на дому. Как оказалось, у него даже нет прав.

После получения подарка от своих благодарных учеников, он подал документы в автошколу. Сами ученики не захотели общаться с прессой, объяснив это нежеланием афишировать свой поступок. По их словам, они не хотели, чтобы видео попало в Сеть.

Тем не менее, они рассказывают, что их преподаватель учил их быть милосердными, добрыми, порядочными, заниматься над собой и читать больше литературы.

Как стало известно Sputnik, Хазрату Раимову готовится очередной подарок. Еще один из его бывших учеников планирует взять его с собою в Хадж.