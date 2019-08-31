День независимости Узбекистана: слово лидера, магия дутары и танцы в зале

Торжества в кануне главного праздника республик по традиции прошли во Дворце международных форумов “Узбекистан”. После торжественной речи президента страны Шавката Мирзиёева гостей ждал грандиозный концерт с непередаваемой атмосферой и настоящим восточным колоритом.

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В Ташкенте торжественно отметили День независимости Узбекистана.

Открыл праздничный вечер президент страны, поздравивший всех узбекистанцев с 28-й годовщиной обретения республикой независимости.

"Сегодня мы имеем все основания сказать с большой гордостью: наш мужественный и стойкий народ, несмотря на тяжелейшие испытания, проявил несгибаемую волю и остался верным избранному пути независимости. В настоящее время Узбекистан решительно вступил в новый этап своего развития", — отметил глава государства.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на праздничном концерте в честь Дня независимости

По словам президента, реализуемые реформы и намеченные планы говорят о том, что страна находится совершенно на ином уровне развития и этот прогресс будет только развиваться.

"Во имя памяти наших предков, отдавших свои жизни в борьбе за нынешние светлые дни, во имя нашего 33-миллионного народа, наших детей и внуков – мы никогда не свернем с пути независимости! Мы обязательно достигнем своих целей – все вместе построим великое будущее родного Узбекистана!", — подчеркнул Мирзиёев.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Музыканты восхитили публику игрой на дутаре

Праздничный вечер продолжился концертной программой с участием звезд узбекской эстрады, виртуозных музыкантов и танцоров. Атмосфера настоящего торжества передалась и гостям - так что под занавес программы танцевал почти весь зал.