"Лучший вечер в моей жизни": как жители Ташкента отреагировали на салют

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Вчера вечером, 1 сентября в 21:00, в Ташкенте на площади Дружбы народов состоялся праздничный и самый красивый салют.
О том, как люди реагировали в соцсетях и что говорили - в нашем репортаже.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Его высота была 350 метров, в течение девяти минут вспыхнули 2 723 разноцветных огня. Стреляли залпом из 80 установок, расположенных позади дворца "Дружбы народов".
Один из пользователей соцсетей написал: "Это был лучший салют в моей жизни! Такой красоты я давно не видел... Весь Ташкент сверкал, как в кино! Спасибо за такой душевный праздник".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Шоу было предоставлено китайской компанией China Liuyang Jeeton Fireworks Group.
Туристы тоже попали на местный праздник. Вот, что написал один из них: "Я не ожидал такого! Вот это да. Просто посмотрите на эти залпы... Сразу видно - это важный день для Узбекистана!".
В Ташкенте вчера весь день проходили мероприятие в честь торжества по случаю 28-й годовщины провозглашения независимости Узбекистана.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С Днём независимости, всех узбекистанцев 🇺🇿 #деньнезависимоти#салютташкент#узбекистан#1сентября
В этом году праздники продлятся четыре дня.
"С днем независимости, любимый Ташкент!", - писали люди всю ночь, выкладывая в соцсети красочные фото и видео.
Торжества прошли в Международном дворце форумов, где собравшихся поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а затем гостей вечера порадовали звезды эстрады, хореографические коллективы и артисты академического театра.
Посмотреть эту публикацию в Instagram