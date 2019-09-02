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Салют на 28-летие независимости Узбекистана

"Лучший вечер в моей жизни": как жители Ташкента отреагировали на салют

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Чем запомнился салют в Ташкенте местным жителям и туристам - смотрите в нашей статье!

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Вчера вечером, 1 сентября в 21:00, в Ташкенте на площади Дружбы народов состоялся праздничный и самый красивый салют.

О том, как люди реагировали в соцсетях и что говорили - в нашем репортаже.

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Bayram muborak bo'lsin

Публикация от ➤🇩‌⃟⃠̥̥🇴‌⃟⃠̥̥🇳‌⃟⃠̥̥➤ (@sherzod_o97)

Его высота была 350 метров, в течение девяти минут вспыхнули 2 723 разноцветных огня. Стреляли залпом из 80 установок, расположенных позади дворца "Дружбы народов".

Один из пользователей соцсетей написал: "Это был лучший салют в моей жизни! Такой красоты я давно не видел... Весь Ташкент сверкал, как в кино! Спасибо за такой душевный праздник".

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Публикация от агент 777 (@otajon.707)

Шоу было предоставлено китайской компанией China Liuyang Jeeton Fireworks Group.

Туристы тоже попали на местный праздник. Вот, что написал один из них: "Я не ожидал такого! Вот это да. Просто посмотрите на эти залпы... Сразу видно - это важный день для Узбекистана!".

В Ташкенте вчера весь день проходили мероприятие в честь торжества по случаю 28-й годовщины провозглашения независимости Узбекистана.

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С Днём независимости, всех узбекистанцев 🇺🇿 #деньнезависимоти#салютташкент#узбекистан#1сентября

Публикация от Mila Tol (@milashkatol)

В этом году праздники продлятся четыре дня.

"С днем независимости, любимый Ташкент!", - писали люди всю ночь, выкладывая в соцсети красочные фото и видео.

Торжества прошли в Международном дворце форумов, где собравшихся поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а затем гостей вечера порадовали звезды эстрады, хореографические коллективы и артисты академического театра.

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Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin

Публикация от Ahrorshoh (@ahrorbek.xoshimov)

Теги:
День независимости, День независимости, праздник, салют, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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