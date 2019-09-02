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Вокзал Ташкент-Южный после реконструкции

В Узбекистане можно вернуть купленный билет на поезд в онлайн-режиме

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Раньше, чтобы вернуть билеты необходимо было ехать в O’ztemiryo’lyo’lovchi с паспортом и оформлять множество бланков, а теперь можно сделать все прямо из дома.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В Узбекистане появилась возможность возвращать купленные билеты на поезд в онлайн-режиме, сообщает UPL.uz.

Любой билет теперь можно будет вернуть с помощью системы E-ticket.

Раньше для того, чтобы вернуть билеты необходимо было ехать в O’ztemiryo’lyo’lovchi с паспортом и оформлять множество бланков.

Как мошенники в Узбекистане обманывают при покупке авиабилетов >>

Напомним, недавно национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан проинформировал жителей страны о случаях мошеннических операций по покупке авиабилетов с использованием международных пластиковых карт своем Telegram-канале.

Жителей Узбекистана предупредили о необходимости использовать для покупки авиабилетов свою пластиковую карту или банковские карты доверенных лиц, а не пользоваться услугами сомнительных посредников.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Поезд, билет



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