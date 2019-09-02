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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard

Онлайн-бессердечность: ГУВД предприняло меры

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Правоохранительные органы сообщили о вопиющем по своей безжалостности и изощрённости случае мошенничества, который произошел в Узбекистане. 

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Как сообщается на официальном сайте ГУВД города Ташкента, злоумышленники украли деньги с пластиковой карты гражданина, который через социальные сети обратился к неравнодушным людям с просьбой помочь собрать средства для его сына, страдающего серьезным заболеванием. К моменту, когда на операцию удалось собрать 24 596 000 сумов, преступники позвонили по номеру, который автор указал в обращении, и попросили сообщить код, заверив, что они хотят перечислить деньги на карту.

Использовав указанный в объявлении 16-значный код карты, преступники получили полный доступ к денежным средствам и перевели все деньги на свой счет.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 168 («Мошенничество») Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

По подозрению в совершении данного преступления в Ферганской области был задержан 17-летний ранее судимый за кражу и мошенничество гражданин. Он совершал преступные деяния совместно с 19-летним другом.

В этой связи сотрудники правоохранительных органов обратились к жителям с настоятельной просьбой не сообщать данные своих банковских карт незнакомым людям, тем более код, присланный вам для подтверждения.

Теги:
задержание преступников, банковская карта, ГУВД Ташкента



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