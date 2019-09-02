Для составления рейтинга было задействовано 25277 учеников из 956 школ, из них 24984(98.8%) участвовали в испытаниях.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В Узбекистане впервые составили рейтинг общеобразовательных школ, сообщает пресс-служба Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров республики.

Для составления рейтинга было задействовано 25277 учеников из 956 школ, из них 24984(98.8%) участвовали в испытаниях.

Группа специалистов с помощью жеребьевки выбрала по одному 9 классу и учащиеся написали диктант по родному языку и контрольную работу по математике.

Рейтинг составлялся на основе 4 показателей:

степень образовательной подготовки и показатель качества по общеобразовательным предметам выпускников;

степень знаний учеников 9-го класса;

доля учителей высшей и первой категории;

результаты проведенного среди учеников и педагогического коллектива образовательного учреждения опроса 50 процентов всего результата предлагаемых индикаторов рейтинга зависит от степени знаний.

В топ-20 вошли 7 школ Хорезма, 4 - Наманагана, 4 - Ферганы, 2 - Бухары, по 1 из Андижана, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей, занявшие самые высокие места.

В топ-20 самых низких рейтингов вошли 10 школ Самарканда, 6 школ Ташкентской области, 2 школы Кашкадарьинской области, а также 1 школа Бухарской и Навоийской областей.

Лучшие результаты показали школы Наманганского, Папского, Уйчинского районов Наманганской области, Кызылтепинского, Учкудукского, Навбахорского районов Навоийской области, Узбекистанского, Дангаринского, Риштанского районов Ферганской области, Булакбашинского, Мархаматского, Жалакудукского районов Андижанской области, Гиждуванского, Жондорского, Караулбазарского районов Бухарской области, Караузякского, Элликкалинского, Турткульского районов Республики Каракалпакстан, Сергелийского, Мирабодского, Мирзо-Улугбекского районов города Ташкента, Шахрисабзского, Китабского и Касанского районов Кашкадарьинской области, Сардобинского, Мирзаабодского районов и города Ширин Сырдарьинской области, Гурленского, Шовотского, Янгибазарского районов Хорезмской области, Сариасийского, Байсунского районов и города Термеза Сурхандарьинской области, города Каттакургана и Иштиханского, Нарпайского районов Самаркандской области, Янгиаабадского, Пахтакорского и Ш.Рашидовского районов Джизакской области, Пскентского района и городов Бекабада и Чирчика Ташкентской области.

© Пресс-служба Государственной инспекции по надзору за качеством образования В Узбекистане впервые составили рейтинг общеобразовательных школ

На основе анализа результатов рейтинга будут разработаны меры по формированию среды здоровой конкуренции, улучшению качества образования в школах, повышению качества знаний и педагогического мастерства учителей, обеспечению степени открытости и прозрачности в деятельности образовательных учреждений и будут приложены все усилия для устранения недостатков.