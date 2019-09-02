Не проехать, но пройти: центр Ташкента снова ограничат в движении

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Движение по центральным улицам Ташкента вновь будет ограниченно 3 сентября. Об этом сообщил городской хокимият на своей странице в Facebook. Уточняется, что улицы будут частично перекрыты с с 7:00 до 8:30 в связи полумарафоном среди личного состава Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан.

© Хокимият города Ташкента Движение по данному маршруту будет частично перекрыто 3 сентября

В сообщении уточняется, что во время проведения данного мероприятия, по пути следования будет частично ограничено движение на следующих направлениях: Академия Вооруженных сил - Малая кольцевая - улица Тараккиет - парк "Ашхабад" - проспект Мирзо Улугбек - улица Паркент - Академия Вооруженных сил.