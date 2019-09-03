На Уолл-Стрит в Нью-Йорке поднят флаг Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. На легендарной Уолл-Стрит в Нью-Йорке прошла торжественная церемония поднятия государственного флага республики Узбекистан, сообщает "Дуне".
Данное мероприятие было организовано совместно с Туркестано-Американской ассоциацией (ТАА) и "Ватандош".
В нем приняли участие узбекистанцы, проживающие в США, представители общественно-политических кругов, СМИ, а также жители и гости Нью-Йорка.
Большинство гостей пришло на торжество в традиционных узбекских национальных костюмах.
Церемония поднятия флага Республики Узбекистан сопровождалась исполнением государственного гимна.
Флаг установлен на 15-метровом флагштоке.
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Также в рамках программы торжества состоялось культурно-развлекательное мероприятие с выступлением творческих групп и музыкальных коллективов диаспоры, демонстрация фото- и видеоматериалов об Узбекистане, представление блюд узбекской кухни.
Государственный флаг Узбекистана будет развеваться над Уолл-стрит в течение недели.