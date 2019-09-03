Завтра в школу: что изменилось в системе образования за год

Около 9 904 государственных учебных заведений примут детей. Количество школ по сравнению с прошлым учебным годом выросло на 213 единиц.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Завтра в Ташкенте начинается новый учебный год, в этой связи пресс-служба Министерства народного образования рассказала о том, какие новшества ожидают школьников.

Сообщается, что ремонтно-строительные работы в этом году были проведены в 937 школах в рамках инвестиционной и других государственных программ. На это ушло 2,86 трлн сумов, что почти в два раза больше по сравнению с аналогичной затратой в 2018-м (1,47 трлн сумов). Кроме того, 383 здания колледжей по Узбекистану преобразованы в общеобразовательные школы. На их базе созданы 154 новые школы. При этом 229 зданий будут использоваться как дополнительные сооружения для школ. Таким образом, в 2019-2020 учебном году появятся 224 тыс. дополнительных учебных мест.

В результате строительства 53 новых общеобразовательных школ и реконструкции 210 учебных заведений коэффициент загруженности в 646 школах снизился до 1,5. Это позволит улучшить условия обучения и качества образования.

В 2019-2020 учебном в году в школах будут обучаться более 6,17 млн учащихся. Из них 620 тыс. детей впервые пойдут в первый класс.

В этом году было уделено большое внимание качеству товаров, которые включены в "Подарки президента". В них входят 12 наименований учебных принадлежностей, включая портфель с отражателями, линейку, тетради, клей, карандаши и т. д.

Для 2019-2020 учебного года изданы 479 наименований учебников для 1, 3, 8 и 9-х классов и учебно-методические пособия. Общий тираж составил 36,5 млн экземпляров.

При подготовке учебников и учебных пособий к новому учебному году основной упор сделан на содержание и качество: были, к примеру, включены элементы международных программ оценки PISA и TIMSS.

Для 8-х и 9-х классов изданы учебники «Технология» на семи языках. В учебники «Родной язык» за 8-й класс и «Технология» включены упражнения, направленные на развитие креативности и логики на базе требований технологии STEAM.

В учебниках «География», «Технология» и «Основы государства и права Республики Узбекистан» за 8-й класс внедрена технология QR-кода. С помощью кодов учащиеся могут получить дополнительный учебный материал. Ученики «История» обогащены картами.

Для 2019-2020 учебного года издано 60,6 тыс. копий 78 наименований учебников для школ и школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями. Из них восемь наименований учебников изданы на шрифте Брайля для слабовидящих учеников. Учебники доставлены в общеобразовательные школы.

Министерством народного образования Узбекистана утверждена учебная программа на 2019-2020 учебный год.