Более 1000 узбекистанцев рискуют остаться без гражданства - список

По результатам предварительной проверки загранучреждений стало известно кто из узбекистанцев не встал на консульский учет в течение более чем трех лет.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Посольство Узбекистана в России разместило на своём веб-сайте список 1150 граждан Республики Узбекистан, которые выехали на постоянное жительство за границу более трех лет назад, но до настоящего времени не встали на консульский учет.

Сообщение об этом появилось на сайте Посольства и его странице в социальной сети. Количество таких граждан и их имена стали известны по результатам предварительной проверки загранучреждений.

В этой связи, в соответствии со статьей 21 Закона «О гражданстве Республики Узбекистан», в отношении указанных лиц рассматривается вопрос оформления утраты их гражданства.