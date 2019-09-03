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Паспорт гражданина Узбекистана

Более 1000 узбекистанцев рискуют остаться без гражданства - список

© Sputnik / Вадим Шекун
Общество
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По результатам предварительной проверки загранучреждений стало известно кто из узбекистанцев не встал на консульский учет в течение более чем трех лет. 

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Посольство Узбекистана в России разместило на своём веб-сайте список 1150 граждан Республики Узбекистан, которые выехали на постоянное жительство за границу более трех лет назад, но до настоящего времени не встали на консульский учет.

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Сообщение об этом появилось на сайте Посольства и его странице в социальной сети. Количество таких граждан и их имена стали известны по результатам предварительной проверки загранучреждений. 

В этой связи, в соответствии со статьей 21 Закона «О гражданстве Республики Узбекистан», в отношении указанных лиц рассматривается вопрос оформления утраты их гражданства.

Теги:
Россия, Узбекистан, гражданство



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