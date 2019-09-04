Мужчину, который поджег замхокима, отпустили под залог

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Прокуратура по Кашкадарьинской области завершила предварительное следствие по уголовному делу в отношении Б. Исамова, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что 20 июля гражданин облил заместителя хокима Яккабогского района Мансура Туймаева бензином и поджег. Обвиняемого заключили под стражу.

Однако, согласно заключению судебно-психологической экспертизы, которую провели в ходе следствия, установлено, что обвиняемый во время преступления находился в состоянии сильного эмоционального расстройства.

Приняв этот факт во внимание, обвинения в отношении Исамова были переквалифицированы и обвиняемого выпустили под залог.

В свою очередь действиям замхокима Яккабогского района Туймаева тоже дана правовая оценка. Ему было предъявлено обвинение по статьям "нарушение права частной собственности с причинением крупного ущерба" и "превышение власти или должностных полномочий".