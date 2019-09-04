Почему знания обнуляются на практике - расскажет педагог

Педагог общеобразовательной школы Нигина Ходжаева рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан о перспективах 11-летнего образования, нововведениях, которые призваны поднять учебный процесс на конкурентоспособный уровень, а также поделилась мнением о том, что упустили за годы 9-летнего обучения.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Этот учебный год, по мнению педагога, будет одним из самых сложных за весь период деятельности в школе. Ведь кроме ряда нововведений, которые необходимо будет адаптировать к нынешним образовательным стандартам, учителям предстоит также изменить свой взгляд на процесс получения знаний.

- Поясню: Узбекистан стремится выйти на новый уровень образовательного процесса. С этой целью в новом учебном году впервые было проведено тестирование по международной программе PISA. Оно проводится один раз в три года и направлено на исследование качества и тенденций развития математического и естественнонаучного направления национальных систем образования. В тестировании участвовали ученики 4 и 9 классов. В этом году мы будем готовить наших второклассников по этой международной системе.

Вообще PISA это как индикатор качества образовательного процесса. Почему? Потому что все тесты в этой системе составлены на основе жизненных ситуаций. Сейчас мы столкнулись с серьезной проблемой – знания у учеников есть, но на практике, они неприменимы.

Дети должны хорошо ориентироваться в той информации, которую получают, и, главное, уметь ее применять в действии. А сейчас, работая с этими тестами, я сама, отвечая на них, вижу, что мои ответы неверные. А потом, подойдя к вопросу с другой стороны, начинаю мыслить по-другому, и после мои ответы уже правильные. Также и дети – они должны уметь видеть этот мир со многих ракурсов.

- А что будет с детьми, которые не смогли сдать тесты?

- Они будут учиться дальше. Ведь данная система тестов проводится не ради отсеивания, а для того, чтобы выявить наиболее одаренных. В своих выступлениях президент постоянно говорит, что перед страной сейчас стоит основная проблема – кадровая. Международная система позволит нам на начальном этапе готовить почву для решения этой проблемы. Посредством тестирования мы будем выявлять одаренных детей, направлять их в другие школы - с определенными уклоном.

В этом году, к примеру, был открыт набор в президентскую школу. Желающих получить там современные знания было множество. Первый экзаменационный тур включал в себя задания школьной программы – прошли почти все. Второй же тур состоял из тестовых вопросов международного образца. И конечно же многие дети не смогли пройти этот отбор, потому что привыкли мыслить стереотипно. Ведь у большинства наших детей еще нет навыка работы с международными образовательными стандартами. И в этом году нам предстоит над этим работать.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Нигина Ходжаева во время урока

- В прошлом году после долгого перерыва завершился первый учебный период с 11-летним образованием. Какие итоги?

- Раньше, когда были 9, 10 и 11 классы мы совсем мало времени уделяли воспитанию 9-тиклассников. Все внимание концентрировалось на 10-ых и 11-ых классах. Ведь это – авторитет школы, они выпускники и уже осознанно подходили ко многим важным вопросам. Когда эти классы сократили, за «старших» остались наши подростки – 14-15-летние 9-тиклассники. Но на самом деле, конечно же, это были еще не сформировавшиеся личности, с детским взглядом и реакцией на происходящее. И тут мы, учителя, поняли, что раньше у этих ребят был пример – им было на кого равняться. Потому они и вели себя более сдержанно, а теперь на них, самих еще детей, возложили такую важную миссию – быть старшими в школе.

Прошлый год был тяжелым и для педагогического состава, ведь нам пришлось восстанавливать забытую программу обучения 10 и 11 классов. И не просто восстанавливать, а адаптировать ее под реалии современности, менять саму структуру подачи информации. И эта работа не останавливается – мы продолжаем совершенствовать программу получения знаний.

- Насколько остро стоит кадровый вопрос?

- Да, безусловно, кадровая проблема у нас есть. Но могу уверенно сказать, что сейчас престиж профессии педагога значительно возрос. У преподавателей теперь намного больше прав и возможностей, чем было несколько лет назад. И речь здесь не только о финансовой стороне вопроса – получает школьный учитель сейчас на должном уровне. Очень много новых законов, которые добавляют уверенности в нашу работу – сегодня учитель это уважаемая профессия и в глазах учеников, и в глазах их родителей.

- Как обстоят дела с проблемой пользования телефонами школьниками во время учебного процесса?

- Конечно, информационные технологии помогают в образовательном процессе, они делают его более быстрым, понятным и интересным. Мы часто проводим такие уроки, где на парте каждого ученика – планшет или смартфон, посредством которого он получает доступ к определенной информации. Другое дело, когда гаджеты используются с негативными целями, это может помешать учебному процессу, отвлечь ребенка от урока. Мы не можем запретить родителю давать своему чаду телефон в школу, понятно, что таким образом они хотят обеспечить безопасность – и это их право. Однако в то же время прерогатива школы устанавливать правила, согласно которым, ребенок не должен пользоваться телефоном во время занятий.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Дети во время урока

- Расскажите о международном сотрудничестве? Будут ли зарубежные преподаватели приезжать в Узбекистан, чтобы поделиться опытом и наоборот?

- Да, это очень хорошая практика. Наши учителя ездили и в Корею, и в Россию, у нас была хорошая связь с Росзарубежцентром. Мы обменивались опытом и знаниями с иностранными коллегами, знакомились и старались влиться в образовательный процесс за рубежом. Это было очень полезно и познавательно для нас. Сейчас такая деятельность прекратилась, но мы, как и прежде, открыты к возобновлению и наращиванию контактов с зарубежными образовательными учреждениями. Каждые 5 лет педагоги повышают свою квалификацию, и если этот процесс будет идти параллельно с обменом опытом с иностранными специалистами – это будет вдвойне продуктивно.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Ученики идут на занятия

- Что вы думаете о введении в школах единой формы для учащихся?

- Да, это очень резонансный вопрос, который долгое время обсуждался в СМИ и сейчас вызывает споры. Раньше частные цеха по пошиву одежды договаривались с отдельными школой – это и стоило выше среднего и качество продукции оставляло желать лучшего. Конечно, многие родители были этим недовольны. Теперь по уставу школы, у нас обязателен темный низ и белый верх у всех учеников. Но лично я выступаю за единую форму во всех общеобразовательных учреждениях – это не только красиво, но еще и объединяет всех учеников. К примеру, тетради и дневники у всех детей тоже должны быть однотонными - не яркими. Об этом мы объявляем на родительском собрании перед началом года. И этот вопрос, на самом деле, один из приоритетных, ведь от этого зависит ход обучения и гармоничные отношения между сверстниками.