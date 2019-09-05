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Пожилой мужчина построил мост для махалли на свои средства

© Facebook
Общество
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Как сообщается, он долго копил деньги, чтобы отправиться в хадж. Однако в самый последний момент передумал и решил потратить сбережения на общее дело.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Пожилой мужчина построил мост для махалли на свои средства. Об это рассказали в одной из групп в Facebook.

Строители во время отделочных работ
© Sputnik / Алексей Куденко
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Один из пользователей рассказал о дедушке Эргаше. Житель Ферганской области долго копил деньги, чтобы отправиться в хадж. Однако в самый последний момент передумал и решил потратить сбережения на строительство нового удобного моста для жителей своей махалли.

Пользователи поддержали инициативу и пожелали дедушке долгих лет жизни.

Теги:
старость, благоустройство, благодарность, Строительство, мост



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