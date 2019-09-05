Как сообщается, он долго копил деньги, чтобы отправиться в хадж. Однако в самый последний момент передумал и решил потратить сбережения на общее дело.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Пожилой мужчина построил мост для махалли на свои средства. Об это рассказали в одной из групп в Facebook.

Один из пользователей рассказал о дедушке Эргаше. Житель Ферганской области долго копил деньги, чтобы отправиться в хадж. Однако в самый последний момент передумал и решил потратить сбережения на строительство нового удобного моста для жителей своей махалли.

Пользователи поддержали инициативу и пожелали дедушке долгих лет жизни.