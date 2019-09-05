ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Пожилой мужчина построил мост для махалли на свои средства. Об это рассказали в одной из групп в Facebook.
Пользователи поддержали инициативу и пожелали дедушке долгих лет жизни.
Как сообщается, он долго копил деньги, чтобы отправиться в хадж. Однако в самый последний момент передумал и решил потратить сбережения на общее дело.
ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Пожилой мужчина построил мост для махалли на свои средства. Об это рассказали в одной из групп в Facebook.
Пользователи поддержали инициативу и пожелали дедушке долгих лет жизни.
Срок ее функционирования составляет 30 лет.
Документ предусматривает создание IT-лаборатории на базе Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека. На ее площадке будут проводиться обучающие курсы с выдачей сертификатов, позволяющих трудоустроиться не только в Узбекистане, но и за рубежом.
Раджабов с подельниками собрал у местных жителей 900 млн сумов за квартиры. Дома были построены в исторической части Самарканда, охраняемой ЮНЕСКО.