В Узбекистане предложили запретить вырубку деревьев на полгода

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Экологическая партия Узбекистана направила правительству пакет документов, призванный законодательно урегулировать вопрос вырубки деревьев. Об этом на своем сайте сообщило официальное издание Кабинета министров Узбекистана.

Председатель исполкома центрального совета Экопартии Узбекистана Борий Алиханов предложил ввести временный мораторий на вырубку деревьев на полгода.

По мнению партии, проблема должна решаться с помощью новых законопроектов. В Узбекистане необходимо внедрить открытую и прозрачную процедуру выдачи разрешений на эти действия и ввести персонифицированную ответственность за них.

"Наша задача – решить проблему раз и навсегда, но не путем поднятия шумихи, а введя соответствующие законодательные нормы, прошедшие все положенные процедуры", - сказал представитель Совета Экологической партии Узбекистана Тахир Солиев.

Недавно владельцы телеграм-каналов и администраторы групп в социальных сетях, известные журналисты опубликовали на своих площадках открытое письмо руководству страны, где подняли проблему массовой вырубки деревьев.