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Подписание документов

Меморандум подписан: чему научат в Израиле узбекских айтишников?

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Документ предусматривает создание IT-лаборатории на базе Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека. На ее площадке будут проводиться обучающие курсы с выдачей сертификатов, позволяющих трудоустроиться не только в Узбекистане, но и за рубежом.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между израильским Холонским институтом технологии (HIT) и ташкентским Инновационным центром по поддержке разработки и внедрения информационных технологий "Mirzo Ulugbek Innovation Center" (MUIC). Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Мужчина сидит с ноутбуком на полу
© pixabay
Афганские студенты будут изучать информационные технологии в узбекских вузах

Документ оговаривает готовность к обмену опытом в области развития информационных технологий и навыков компьютерной грамотности по международным стандартам. Кроме того, израильские специалисты обещали обучить узбекских коллег компьютерному программированию, включая разработку мобильных приложений, решений в области робототехники и кибербезопасности.

Меморандум также предусматривает создание IT-лаборатории на базе Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека. На ее площадке будут проводиться обучающие курсы с выдачей сертификатов HIT, позволяющих трудоустроиться не только в Узбекистане, но и за рубежом.

В последующем планируется создать аналогичные лаборатирии при других вузах страны.

Теги:
Израиль, Узбекистан, меморандум, информационные технологии, Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека



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