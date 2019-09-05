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Военнослужащий вооруженных сил Узбекистана

В Узбекистане изменились правила призыва в армию

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Шавкат Мирзиёев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства в сфере безопасности и обороны".

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Узбекистане введен новый порядок призыва в армию, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация". Соответствующий закон подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

Военнослужащие армии Узбекистана
© ИА "Жахон"
Узбекские юноши будут призываться на военную службу уже с марта
Изменения коснулись срока военной службы. Если раньше для рядового и сержантского состава он составлял 12 месяцев (для лиц с высшим образованием — девять), а для офицеров, проходящих службу по призыву на должностях офицерского состава, — девять месяцев, то отныне все будут проводить в армии год (12 месяцев в календарном исчислении).

Кроме того, приписка граждан к призывным участкам теперь будет осуществляться в апреле–мае последнего учебного года в общеобразовательной школе или среднем специальном образовательном учреждении. Ранее процедура проводилась в апреле–июне по достижении юношами 16-летнего возраста.

Теги:
Военнослужащие, офицер, Минюст Узбекистана, Узбекистан, Армия



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