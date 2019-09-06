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Стала известна стоимость обучения в вузах Узбекистана

Sputnik
Общество
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Установлена новая цена контрактов на обучение в высших учебных заведениях Узбекистана на платно-контрактной основе.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Установлена новая цена контрактов на обучение в высших учебных заведениях на контрактной основе Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Экономика здравоохранение, право и информатика стали самыми "дорогими" направлениями.

Ранее на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов республики появился новый документ. Он разработан Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана и предусматривает некоторые изменения в порядке приема и обучения иностранных граждан в образовательные учреждения Республики Узбекистан. Стоимость контрактного обучения в вузах, указано в проекте, будет устанавливаться ректором учебного заведения (директорами филиалов) по согласованию с Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.

С ценами вы можете ознакомиться в таблице.

Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования
Стоимость обучения в вузах Узбекистана на контрактной основе
Теги:
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