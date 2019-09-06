Узбекская Золушка: как живет супруга английского лорда Гули Мурадова

Будни и праздники узбекской леди английского лорда: о чем она мечтает и какие проекты планирует реализовать на родине, читайте в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik, Дильшода Рахматова. Узбекистанка Гули Мурадова, вышедшая замуж за английского лорда, стала настоящей героиней светской хроники, а ее жизнь вполне похожа на сюжет сказки о принце на белом коне. Корреспондент Sputnik встретилась с ней и расспросила, каково жить на две страны и пить чай в гостях у королевы Англии.

Уроженка Самарканда, 32-летняя Гули Мурадова уже несколько лет с гордостью носит титул леди, после того как в 2015-м вышла замуж за английского лорда, основателя Консервативного мусульманского фонда Мухамеда Илтафа. Сам лорд родился в Кении, а вырос в Уганде, после чего сделал успешную карьеру в Великобритании. Свою любовь он встретил в одной из лондонских компаний по производству элитного шоколада, где работала менеджером простая студентка из Узбекистана Гули Мурадова. По прошествии пяти лет дружбы мультимиллиардер сделал ей предложение. Она на 45 лет младше своего избранника, но, как говорится, любви все возрасты покорны.

Фото из личного архива леди Гули Мурадовой Гули Мурадова с мужем

Сейчас госпожа Мурадова находится в Ташкенте, где работает над организацией собственного бизнеса. С супругом они прибыли в Узбекистан незадолго до Дня независимости и даже успели попасть на фестиваль "Шарк тароналари" в Самарканде. Сейчас лорд Мухамед Илтаф отбыл по делам в Лондон, но в скором времени должен вернуться в Узбекистан, чтобы начать работу над книгой об Амире Темуре.

Каково жить восточной девушке в самой чопорной из европейских стран, какое место в ее жизни теперь занимает родной Узбекистан и в какие проекты планирует вкладываться именитый супруг, мы узнали у самой леди Гули.

— Леди Гули, расскажите о своей новой работе в Узбекистане? Как часто вы теперь посещаете родину?

— После нашей свадьбы мы два или три раза были в Узбекистане. Это моя родина, я всегда буду приезжать сюда как к себе домой, независимо от того, где живу в настоящее время.

Фото из личного архива леди Гули Мурадовой Гули Мурадова

Сейчас в Ташкенте я занимаюсь подготовкой большого проекта. Как известно, 2019-й объявлен в республике Годом инвестиций, поэтому мой супруг тоже ведет переговоры с местными банками и компаниями по открытию бизнеса, в частности, в сфере страхования и недвижимости.

Для реализации данных планов мужу нужны переводчики с хорошим знанием английского, а с этим в стране пока проблемы. Вместе с супругом я планирую создать в Узбекистане учебный центр London College Of English, который будет специализироваться на преподавании языка.

Фото из личного архива леди Гули Мурадовой Гули Мурадова

Каждый раз, когда мы приезжаем в Узбекистан, к нам обращаются родители с просьбой отправить их детей учиться в Англию. Я на своем опыте знаю, как нелегко это организовать и учиться там, поэтому решила привезти Англию в Ташкент: мы приглашаем учителей из Великобритании для обучения в языковом центре.

— Ваш супруг материально помогает вам в реализации проекта?

— Нет, я использую свои сбережения, которые у меня накопились за 15 лет жизни в Лондоне. Не хочу, чтобы люди говорили, что я всего добиваюсь только благодаря богатству мужа. Я тоже зарабатываю и хочу вести дела. Мой супруг поддерживает меня в этом.

— Как изменилась ваша жизнь после того, как вы официально стали леди?

— Лично для меня ничего не изменилось — я все такая же Гули. Хотя, конечно, статус леди накладывает на женщину определенные обязанности, да и отношение к ней в английском обществе особое. Лорд и леди - всегда дорогие гости в Англии. Например, королева приглашала нас на чаепитие, также мы часто бываем на мероприятиях в посольстве. Но это не значит, что вся моя жизнь - это только светские рауты. Мы много путешествуем, ходим в боулинг или катаемся на лошадях. Живем как другие семьи.

Фото из личного архива леди Гули Мурадовой Гули Мурадова с мужем

Положение леди требует хорошего воспитания и знания этикета, чтобы достойно вести себя в высшем обществе. Я чувствую себя леди, но при этом во мне нет высокомерия. К тому же накладывает свой отпечаток и мусульманская скромность, а также мое узбекское воспитание. Я думаю, эта восточная черта и приглянулась моему мужу, когда он со мной познакомился. Он влюбился в простую женщину.

— Вы стали всемирной знаменитостью. Не мешает ли вам чрезмерное внимание поклонников и журналистов?

— Люди всегда любили обсуждать других за спиной, от этого никуда не уйти, даже в Европе. Есть старая английская поговорка: сегодняшняя статья завтра уже будет забыта. Англичане не любят сплетничать и ругаться. А люди, которые обсуждают мою личную жизнь, пусть сначала посмотрят на себя…

Конечно, никто не совершенен, у каждого есть свои недостатки. Но также никто не может избежать своей судьбы, начертанной ему Богом. Я старалась избежать, но из этого ничего не вышло. Если бы этот человек не был предназначен Всевышним, могла бы я поехать с ним в хадж дважды? Видимо, так было угодно Аллаху. Без этого человека я вообще бы никогда не увидела Мекки.

Фото из личного архива леди Гули Мурадовой Гули Мурадова

Интернет - для узбекистанцев явление относительно новое, людям интересно писать и обсуждать в Сети новости и слухи. Думаю, скоро этот ажиотаж пройдет и мои соотечественники, как британцы, станут более сдержанными и перестанут настолько интересоваться этим. В любом случае, я с уважением отношусь ко всем, даже к тем, кто меня не любит. Меня так воспитали.

— Вы планируете продолжать жить на две страны?

— Иншаллах (дай Бог — ред.), когда лорд начнет писать книгу об Амире Тимуре, будем приезжать в Узбекистан чаще. К тому же мне предлагают открыть школы английского языка в областях и Каракалпакстане, так что буду заниматься этим вопросом.

— Изменился ли по-вашему Узбекистан в последние годы?

— Еще бы! Перемены в моей родной стране настолько сильны, что это ощущается далеко в Европе. Не случайно мой супруг говорит, что сегодня Узбекистан преображается, как Дубай. Реформы меняют имидж страны на международной арене. Еще лет десять назад ни я, ни лорд Мухамед Илтаф даже не думали об инвестициях в эту республику, а сегодня многие компании и бизнесмены, как и мы, готовы вкладываться в узбекские проекты.

Фото из личного архива леди Гули Мурадовой Гули Мурадова

— Ваша история выглядит почти сказочной, многие мечтают о такой судьбе. А вы считаете себя по-настоящему счастливой?

— Безусловно я счастлива! Мой супруг очень заботливый, культурный и доброжелательный человек. Уверена, Иншаллах, он будет и прекрасным отцом.