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Узбекистанцы получат юридическую помощь бесплатно

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Согласно постановлению правительства, создадут новую организацию, куда может обратиться любой желающий.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Образовано учреждение "Мадад", которое будет оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Принято постановление правительства "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы предоставления правовой информации и оказания юридической помощи населению".

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В Узбекистане появится бесплатный юридический сайт
Документ учреждает негосударственную некоммерческую организацию "Мадад". Организация начнет оказывать бесплатную юридическую консультацию и практическую правовую помощь населению. Отделы юридического консультационного бюро будут постепенно создаваться в городах и отдельных районах Узбекистана.

Еще в апреле Министерством юстиции запустило портал Advice.uz, на котором размещены материалы по основным правовым вопросам, охватывающим все сферы общественной жизни. Его развитием тоже займется "Мадад".

Теги:
Бесплатная консультация, помощь, помощь, юрист, юридическая служба



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