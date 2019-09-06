Узбекистанцы получат юридическую помощь бесплатно

Согласно постановлению правительства, создадут новую организацию, куда может обратиться любой желающий.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Образовано учреждение "Мадад", которое будет оказывать гражданам бесплатную юридическую помощь, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Принято постановление правительства "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы предоставления правовой информации и оказания юридической помощи населению".

Документ учреждает негосударственную некоммерческую организацию "Мадад". Организация начнет оказывать бесплатную юридическую консультацию и практическую правовую помощь населению. Отделы юридического консультационного бюро будут постепенно создаваться в городах и отдельных районах Узбекистана.

Еще в апреле Министерством юстиции запустило портал Advice.uz, на котором размещены материалы по основным правовым вопросам, охватывающим все сферы общественной жизни. Его развитием тоже займется "Мадад".