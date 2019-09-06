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Главное управление миграции и оформления гражданства обзавелось сайтом

CC0 / pixabay
Общество
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Портал был разработан по инициативе Министерства внутренних дел республики.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Узбекистане начал работу сайт Главного управления миграции и оформления гражданства Министерства внутренних дел, сообщили в пресс-службе компании UZINFOCOM — разработчика портала.

Благодаря новому сайту, созданному по инициативе МВД, информация о порядке пребывания в стране иностранных граждан и лиц без гражданства стала еще более доступной. Кроме того, теперь проще выяснить, как оформить визы для выезда из республики.

Сайт Главного управления миграции и оформления гражданства Министерства внутренних дел Узбекистана
© Скриншот / http://gumiog.uz
Сайт Главного управления миграции и оформления гражданства Министерства внутренних дел Узбекистана

Портал имеет узбекскую и русскую версии, расширенный поиск, адаптивный дизайн для мобильных устройств, дополнительные функции для лиц с ограниченными возможностями. 

Через виртуальную приемную пользователи могут обратиться к сотрудникам региональных подразделения службы миграции и оформления гражданства по интересующим вопросам, а также оставить жалобы и предложения.

Теги:
Узбекистан, Сайт, миграция, гражданство, МВД Узбекистана



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