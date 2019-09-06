Главное управление миграции и оформления гражданства обзавелось сайтом

Портал был разработан по инициативе Министерства внутренних дел республики.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Узбекистане начал работу сайт Главного управления миграции и оформления гражданства Министерства внутренних дел, сообщили в пресс-службе компании UZINFOCOM — разработчика портала.

Благодаря новому сайту, созданному по инициативе МВД, информация о порядке пребывания в стране иностранных граждан и лиц без гражданства стала еще более доступной. Кроме того, теперь проще выяснить, как оформить визы для выезда из республики.

© Скриншот / http://gumiog.uz Сайт Главного управления миграции и оформления гражданства Министерства внутренних дел Узбекистана

Портал имеет узбекскую и русскую версии, расширенный поиск, адаптивный дизайн для мобильных устройств, дополнительные функции для лиц с ограниченными возможностями.

Через виртуальную приемную пользователи могут обратиться к сотрудникам региональных подразделения службы миграции и оформления гражданства по интересующим вопросам, а также оставить жалобы и предложения.