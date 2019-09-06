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Выпускники техникумов будут поступать в вузы без экзаменов

© ХТВ
Общество
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Будет организована сеть профессиональных образовательных учреждений, состоящая из профессиональных школ, колледжей и техникумов.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Принят Указ Президента "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования", сообщает Министерство юстиции.

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Документ предусматривает создание в 2020-2021 учебный год в Узбекистане сети образовательных учреждений с внедрением в их деятельность новой системы начального, среднего и среднего специального профессионального образования и дифференцированных образовательных программ.

Кроме того, Указом определено, что в общей сложности 388 зданий профессиональных колледжей будут использоваться в качестве школ согласно соответствующему перечню.

Будет организована сеть профессиональных образовательных учреждений, состоящая из профессиональных школ, колледжей и техникумов.

Подпись документов
© Pixabay
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При этом, в профессиональных школах выпускники 9-х классов будут получать 2-летнее дневное образование. Учащиеся будут обеспечиваться ежемесячной стипендией в размере базовой расчетной величины и трехразовым питанием за счет Государственного бюджета.

Среди нововведений, предусмотренных Указом, в том числе, отмена вступительных экзаменов в вузы для выпускников техникумов. Они получают право продолжить обучение в высших учебных заведениях по соответствующим направлениям бакалавриата образования начиная со 2-го курса на основе индивидуального собеседования.

Теги:
президент, Указ, вуз



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